شكرا لقرائتكم قائد "الحرس الثوري" الإيراني: العدوّ يمارس أقصى الضغوط الاقتصادية والحرب النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران – أ ب – | منذ 8 ساعات في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 21:05

اعتبر قائد "الحرس الثوري" الإيراني الجنرال حسين سلامي أن بلاده "قوة كبرى لا تُقهر".



وبرّر ذلك بـ "اختبار كل السيناريوات"، مضيفاً: "العدوّ يمارس أقصى الضغوط في الاقتصاد والحرب النفسية والأجواء الافتراضية، لكن شعبنا صامد".

ورأى أن "المساحة الجغرافية لا تحدّد عظمة دولة"، لافتاً إلى أن "حرية الفكر والثقافة والعلم والأخلاق والاستقلال تُعدّ مؤشرات إلى عظمة مجتمع وشعب". وتابع: "كانت لنا حروب كبرى، لكننا تقدّمنا وحققنا إنجازات كبرى. نشهد سقوط مسؤولي العدوّ، لأننا أقوى من حدودنا الجغرافية وأوجدنا معادلة التأثير".

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إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن "طريق التفاوض ليس مسدوداً" مع الأميركيين، "إذا تخلّوا عن اضطهاد الشعب الإيراني والتزموا التعهدات وعادوا إلى طاولة المفاوضات". وأضاف: "إذا غيّرت الولايات المتحدة سلوكها، سيفتح الشعب الإيراني الطريق أمامها".

لكن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، شدد على أن "لا مفاوضات مع أميركا، سواء مباشرة أو غير مباشرة".

وأضاف خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي ريابكوف في طهران: "ندرك أن هناك عناصر تحاول جرّ أميركا إلى حرب مع إيران، من أجل أهدافها الخاصة". ونبّه إلى أن ذلك سيؤدي إلى "كارثة" في المنطقة.