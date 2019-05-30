شكرا لقرائتكم قطر تشارك في «قمم مكة» على مستوى رئيس الحكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدوحة - أ ف ب | منذ 17 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 01:03

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم (الأربعاء)، أن رئيس الوزراء القطري عبدالله بن ناصر آل ثاني، سيشارك في «قمم مكة» الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية) المقرر عقدها في مكة الخميس والجمعة، في أول تمثيل قطري رفيع المستوى بين البلدين منذ المقاطعة التي أعلنتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ضد الدوحة قبل عامين.



وفي حين أن قمة منظمة التعاون الإسلامي التي تعقد الجمعة كانت مقررة منذ زمن طويل، فإن الرياض دعت الى قمتين طارئتين الخميس، هما لمجلس التعاون الخليجي وللجامعة العربية، لمناقشة التوترات الإقليمية في المنطقة.

وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، أن «القيادة قررت المشاركة الرفيعة على مستوى رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني في قمم مكة الثلاث».