شكرا لقرائتكم الاعتداء على السفن الـ4 ومحطتي «ضخ النفط» الموضوع الرئيس في «القمة العربية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - مكة المكرمة - «الحياة» | منذ 17 ساعة في 30 مايو 2019 - اخر تحديث في 30 مايو 2019 / 02:29

أكد المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي، أن الموضوع الرئيس لاجتماع الدورة غير العادية القمة العربية التي ستعقد في مكة المكرمة غداً (الخميس) بناءً على دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيناقش عمليات التخريب التي تعرضت لها سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية.



وأوضح أن المناقشة تأتي «لما لذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي وعلى إمدادات واستقرار أسواق النفط العالمية»، لافتاً إلى وجود تنديد سابق من جانب جامعة الدول العربية وأمينها العام أحمد أبو الغيط لمثل هذه العمليات «خاصة عملية الطائرات المسيرة التي استهدفت محطتي ضخ النفط من قبل الحوثيين المدعومين من إيران».

وقال عفيفي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية،: «المرحلة الحالية وفي إطار ما شهدناه من أحداث مؤسفة تتطلب أن يكون هناك مواقف واضحة من جانب الدول العربية فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي».

وأضاف: «هذه التهديدات تمثل تحدياً للأمن القومي العربي ككل، ويجب أن يكون هناك تأكيدات على أن هناك إجراءات حاسمة للتعامل مع مثل تلك التهديدات، ورفض أن يكون هناك محاولة تمس الأمن الوطني والداخلي لأي دولة عربية سواء بشكل مباشر أو من قبل جماعات معينة تعمل لصالح دولة أو طرف إقليمي آخر».