التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء

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القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، قوله، اليوم الخميس 30 مايو / أيار: "إن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف لتحييد أعمال الحوثي العدائية".
© REUTERS / Khaled Abdullah
وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال عملية الاستهداف في صنعاء.
من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر اللواء 62 حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.
وأضاف: "الغارات استهدفت منشآت تابعة للمعسكر، أدت إلى حدوث انفجارات".
ويتبع معسكر فريجة وحدات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني)، ويعد أحد أكبر ألويته.
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