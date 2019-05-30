التحالف العربي يعلن تنفيذ عملية نوعية في صنعاء

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "العربية" عن التحالف، قوله، اليوم الخميس 30 مايو / أيار: "إن قصف المواقع العسكرية المشروعة في صنعاء يهدف لتحييد أعمال الحوثي العدائية".

© REUTERS / Khaled Abdullah

وذكر التحالف أن جهوده مستمرة ضد التنظيمات الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

‏وأشار إلى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين خلال عملية الاستهداف في صنعاء.

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من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن طيران التحالف شن 4 غارات على معسكر اللواء 62 حرس جمهوري المتمركز في منطقة فريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

وأضاف: "الغارات استهدفت منشآت تابعة للمعسكر، أدت إلى حدوث انفجارات".

ويتبع معسكر فريجة وحدات الحرس الجمهوري (نخبة الجيش اليمني)، ويعد أحد أكبر ألويته.