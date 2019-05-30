اليمن... مقتل قائد في الجيش بهجوم على "أنصار الله" شمال الضالع

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قائد اللواء الأول مقاومة جنوبية، اللواء سيف صالح محسن سكرة، قُتل خلال هجوم واسع للواء على "أنصار الله" في ما تبقى من منطقة شخب، وفي مناطق سليم والريبي الواقعة غرب مديرية قعطبة شمال الضالع.

© AP Photo / Hani Mohammed

ووفقا للمصدر، حقق الجيش اليمني خلال الهجوم تقدماً كبيراً، وأصبحت مدينة الفاخر تحت نيران مدفعيته.

في سياق متصل، أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، أمس الأربعاء، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف جوي للتحالف العربي، على محافظة الضالع وسط اليمن.

وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" إن "طيران التحالف استهدف بغارات، تعزيزات للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس في مديرية قعطبة شمال الضالع". وأضاف أن "القصف الجوي أسفر عن تدمير عدد من الآليات التابعة للحوثيين، ومقتل وجرح من كان على متنها".

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وأشار إلى "تنفيذ التحالف غارات على تجمعات للحوثيين في منطقتي حبيل الزمعري والزبيريات غرب مديرية قعطبة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير دبابة وشاحنة تحمل تعزيزات".

وتأتي الغارات عقب إعلان قوات التحالف العربي عملية نوعية في محافظة الضالع، لتحييد قدرات جماعة أنصار الله على تنفيذ "الأعمال العدائية".