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البرلمان الجزائرى يشارك فى اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف الأطلسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وفد برلمانى جزائرى يضم أعضاء من مجلس الأمة والمجلس الشعبى الوطنى، غدا الجمعة، بالعاصمة السلوفاكية براتيسلافيا، فى الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسى.

وذكر بيان لمجلس الأمة الجزائرى، اليوم الخميس، أن الدورة التى ستستمر حتى 3 يونيو المقبل، تشمل الاجتماعات النظامية للجان (الاقتصاد والأمن، والبعد المدنى للأمن، والسياسة والعلوم والتكنولوجيات، والدفاع والأمن)، بالإضافة إلى الجلسة العامة.

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وأكد البيان، أن البرلمان الجزائرى يشارك بانتظام فى اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسى بصفته "عضو شريك متوسطي".

ويضم الوفد البرلمانى الذى سيمثل البرلمان الجزائرى كل من جبان مصطفى عضو مجلس الأمة، وسيدى عثمان لخضر نائب بالمجلس الشعبى الوطنى.

 

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