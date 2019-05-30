شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الإخوان فى موريتانيا يستأجر طائرة خاصة فى حملته الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأجر مرشح المعارضة الأبرز محمد ولد بوبكر والحاصل على دعم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإخوانى - طائرة خاصة لتحركاته خلال الحملة المخصصة لانتخابات يونيو 2019 ، كما استغل موكب من السيارات الفخمة بين كبريات المدن لتأمين زيارة مجمل المناطق الداخلية.
وتقول مصادر لمجلة "زهرة شنقيط" الموريتانية ، إن المرشح ولد بوبكر سيفتتح حملته من العاصمة نواكشوط، تفاديًا لمضايقة بقية المرشحين، بعدما اختار بيرام ولد الداه ولد أعبيدى منطقة النعمة، واتجه المرشح محمد ولد الغزوانى صوب الشمال فى نواذيبو.
واستعمل ولد بوبكر طائرة خاصة فى رحلته الأولى باتجاه النعمة لترأس أول مهرجان جماهيرى فيها، قبل أن يقرر المبيت فى المدينة، للتواصل مع داعميه ورموز المنطقة والمبادرات الداعمة له بمناطق الشرق الموريتانى.
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