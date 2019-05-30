انت الان تتابع رسالة مصرية لدول العالم: أوقفوا أي دعم للإرهاب فورا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة

وجهت مصر رسالة واضحة من داخل مقر الأمم المتحدة، شددت فيها على ضرورة التوقف الفوري عن أي دعم للإرهاب وبأي شكل، إذ أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مشاركته في اجتماع المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الليلة الماضية، والذي تترأسه السعودية ويضم في عضويته عددا من الدول الرائدة في مجال مكافحة الإرهاب، من ضمنها مصر، مشددا على دور المركز المهم في القيام بمشروعات لبناء قدرات الدول في المجالات المختلفة المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وبشكل أخص التمويل.

وثمن إدريس أيضا، دور المركز الأممي، في منع استخدام الإنترنت لأغراض الإرهاب، التصدي لأيديولوجيات وخطاب الإرهاب، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. وعلى خلفية قيام بعض الدول بتقديم مساهمات طوعية إلى الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، أشار إدريس، إلى وجود هدف مشترك للمجتمع الدولي بصفة عامة وللأمم

Advertisements