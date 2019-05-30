فيديو| قمة مكة.. إيران تنتزع الصدارة من القضية الفلسطينية

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

لأول مرة منذ الحرب الإيرانية العراقية عام 1980 يتصدر الملف الإيراني جدول أعمال القمة العربية، والذي جاء على حساب القضية الفلسطينية، والتي تصدرت أعمال الـ 47 قمة الأخيرة.

ومن المقرر أن تعقد اليوم الخميس، القمة العربية الطارئة رقم 14 في السعودية، وهي الثانية من نوعها في المملكة بعد عام 1976.

وتأتي القمة تلبية لدعوة العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي وقادة الدول العربية.

ووجه الملك سلمان بعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة، في ظل تعرض سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات، ومحطتين لضخ النفط بالسعودية لهجمات.

ومن المنتظر أن يصدر عن القمة "إعلان مكة"، الذي سيتطرق إلى العديد من القضايا الراهنة في العالم الإسلامي، وترتبط القمم الطارئة بالأمن القومي العربي والدولي بالإضافة إلى قضايا مختلفة أهمها الصراع العربي الإسرائيلي وسلوك إيران.

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وستُجرى 3 قمم بصورةٍ متتاليةٍ في مكة المكرمة، بدايةً من الخميس وحتى يوم السبت المقبل، بدايةً بالقمة الخليجية الطارئة، والقمة العربية وقمة منظمة التعاون الإسلامي.

ومن أبرز الزعماء العرب الحاضرين للقمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى جانب عددٍ من الزعماء العرب.

وأيدت 9 بلدان عربية القمة بتأييدٍ كاملٍ، وعلى رأسها مصر والإمارات والبحرين والكويت والأردن.