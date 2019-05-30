شكرا لقرائتكم مصر تتسلم عشماوي: كنز معلوماتي "طويل الأمد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – رحاب عليوة | منذ 17 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:39

عُدّ تسلم مصر لمطلوبها الأمني الأول ضابط الصاعقة السابق الإرهابي هشام عشماوي، ضربة أمنية جديدة لمواجهة الإرهاب، إذ يعد عشماوي الذي انتقل بين التنظيمين الإرهابيين الأخطر "داعش" و"القاعدة"، ونفذ عمليات عدة شرق مصر وغربها وداخل العمق على مدار سنوات، كنزاً معلوماتياً لأجهزة التحقيق، لكنه كنز "طويل الأمد".



وسبق وصدر حكمان غيابيان بالإعدام في حق عشماوي في العام 2017، الأول في تشرين الأول (أكتوبر) في القضية المعروفة بـ"أنصار بيت المقدس – 3 "، والثاني في كانون الأول (ديسمبر) في قضية "كمين هجوم الفرافرة" الذي راح ضحيته ضابطان و26 جندياً. ومن المفترض أن تُعيد المحكمة العسكرية إجراءات محاكمة عشماوي بعد توقيفه، وبعد صدور الحكم حضورياً يجوز الطعن عليه أمام محكمة الطعون العسكرية العليا خلال 60 يوماً من تاريخ صدوره.

وعدّ خبراء أمنيون تسلم مصر عشماوي مكسباً لافتاً، في ظل ما يمتلكه من معلومات، فيما يطرح البعض تساؤلات عما إذا كان ثمة شخص سينتهي أمره إلى الإعدام فما الذي يدفعه إلى الاعتراف بما لديه من معلومات، خصوصاً إذا كان لازال على أفكاره المتشددة ذاتها.. وأشار خبراء إلى ثمة خبرات إجرائية وأساليب مشروعة يتبعها المحققون لدفع المتهم إلى الاعتراف، أو استنباط المعلومة منه، لكنهم في الوقت ذاته لا يهملون الخاطرة الشعبية نفسها، ما يدفعهم للاحتفاظ به حياً أكبر وقت ممكن، إذ تصبح احتمالات الاستفادة منه مستقبلاً أكبر من الاستفادة الآنية، وهو ما يجعله "كنز طويل الأمد".

ويوضح الباحث في جماعات الإسلام السياسي صلاح الدين حسن لـ"الحياة" أن أدبيات تنظيم القاعدة المتأثر بها عشماوي، تتعامل مع حالة الوقوع في قبضة الأمن، وتدرب عناصرها على التعامل معها. وأضاف بأن أدبيات القاعدة في ذلك تنص على الاعتراف عند التوقيف لا الكتمان، ولكنها تدرب عناصرها على الإدلاء بمعلومات تبدو كاملة للمحققين ولكنها في الحقيقة غير ذلك، فيظلون محتفظين بما يمنع الأمن عن تكوين الصورة التامة.

وتابع حسن: قوات الأمن من جهتها تعلم ذلك، لذا تحرص على عدم تنفيذ أحكام الإعدام مباشرة بمجرد صدورها، والحفاظ على الإرهابي خصوصاً إذا كان بثقل عشماوي لأكبر وقت ممكن، لحين ورود معلومات جديدة لديها فتواجهه بها، أو توقف متهمين آخرين كانوا معه وتبدأ في استجوابهم، وتقارن أقوالهم وتعود إليه عند الحاجة، وهو ما يساعدها على فهم تلك التنظيمات، وكشف مخططاتهم.

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وكان الجيش الوطني الليبي أوقف عشماوي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2018 في مدينة درنة (شرق ليبيا)، فيما تسلمته مصر ليل الثلثاء على هامش زيارة "خاطفة" لرئيس جهاز الاستخبارات العامة الوزير عباس كامل ليبيا, وتابع الشارع المصري وصول عشماوي في بث حي على الهواء.

وتسلمت مصر إرهابيين آخرين من المقربين لعشماوي وهما حارسه الشخصي صفوت زيدان، وظهر ملثم العينين مثله في الطائرة العسكرية التي أقلتهم، والآخر هو الإرهابي بهاء علي أبو المعاطي وهو حارسه أيضاَ.

وعلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تسلم بلاده عشماوي قائلاً: إن الحرب ضد الإرهاب لم تنته ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن. وتابع في تدوينة عبر صفحته الرسمية على تويتر: تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامة أراضيه".

ولد عشماوي في القاهرة العام 1978، وتخرج في الكلية الحربية العام 2000، ثم فصل منها في العام 2009 لتشدده الديني ونشر عبارات تحريضية ضد الجيش المصري.

انضم عشماوي لتنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء وبات قائدها العسكري البارز، وتورط في التخطيط لعمليات إرهابية عدة خلال تلك الفترة، وعقب مبايعة التنظيم لجماعة "داعش" انشق عشماوي الذي كان قاعدي الهوى عن التنظيم، وأسس جماعة "المرابطين" التابعة لتنظيم القاعدة، وفر إلى ليبيا، لينفذ عمليات في الصحراء الغربية المصرية.

يواجه عشماوي اتهامات بالتورط في مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات، ومذبحة الفرافرة وغيرهما.