شكرا لقرائتكم "حقائق في دقائق" يستعرض أمام قادة 56 دولة و390 إعلامياً صواريخ إيرانية وجرائم الحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة – "الحياة" | منذ 17 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 23:01

في معرض أقيم على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عرضت عدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المُسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت السعودية من ميليشيا الحوثي الإيرانية وتثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإجرامية والإرهابية.



ويعرض معرض "حقائق في دقائق" صواريخ استهدفت المملكة، وهي صاروخ باليستي إيراني نوع "قيام" الذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ ٢٥ أذار (مارس) ٢٠١٨، وصاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على مكة المكرمة عام ٢٠١٦، وطائرة من دون طيار إيرانية من نوع "أبابيل / قاصف"، وطائرة من دون طيار دعم إيراني "راصد"، و"آربي جي" صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع "دهلوي"، إضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسيّر من بعد "تقنية إيرانية".

وأقيم المعرض بتنظيم مشترك من وزارة الدفعدة اع ممثلة في القوات المشتركة، ومركز الاتصال والإعلام الجديد في وزارة الخارجية، ومركز تنمية وإعمار اليمن، ويتولى الشرح فيه بلغات سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي لمركز تنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر، والمتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، والمدير العام لمركز الاتصال في وزارة الخارجية أحمد الطويان.