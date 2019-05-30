شكرا لقرائتكم دعوة أميركية - مصرية إلى الهدوء في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، واشنطن - "الحياة"، أ ف ب | منذ 18 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:27

دعت الولايات المتحدة ومصر، الداعم الرئيس للمشير الليبي خليفة حفتر، أمس الثلثاء إلى الهدوء في ليبيا مع مواصلة حفتر هجومه على طرابلس.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع وزير نظيره المصري سامح شكري.

وناقش الوزيران "الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور"، وفق الناطق باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس.

من جانبة قال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، بأن الوزيريّن تطرقا خلال المباحثات إلى سبل دفع العلاقات الثنائية المصرية - الأميركية قدماً وتدعيم التعاون المشترك على مختلف الصعد خلال المرحلة المقبلة. وأشار الى اتفاق "شكري" و" بومبيو "على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.