شكرا لقرائتكم العراق: قتل ١٤ إرهابياً في عملية أمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 18 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 17:24

مضت بغداد اليوم في طريق القضاء على خلايا تنظيم "داعش" الارهابي، وأعلنت قتل 14 إرهابياً في عملية أمنية، وتوقيف اثنين من الإرهابيين احدهما كان ممولا لـ "داعش".



وفي بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) اعلنت خلية الإعلام الامني، "قتل ١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل". وقال البيان ان "١٤ إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال جوي نفذته وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، إستناداً لمعلومات استخبارية مؤكدة". واضاف ان "العملية استهدفت مقراً لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".

وفي بيان اخر افادت الاستخبارات العسكرية العراقية، بتوقيف اثنين من الإرهابيين احدهما كان يعمل ممولا لـ "داعش" في صحراء الانبار والثاني كان يعمل مسؤولا للحسبة في القائم.

وذكر بيان نشرته الوكالة العراقية أن "الاستخبارات القت القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بالانبار"، مشيرا الى ان "القوات نفذت عملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت من القبض". واضاف أن "احد الارهابيين يعد الممول الرئيس للوقود والمواد الغذائية لعصابات داعش الإرهابية المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى واحد أعضاء خلية نائمة وعنصر امني لداعش مكلف بنقل معلومات عن اماكن تواجد قطعاتنا الأمنية"، مشيرا الى ان "الاخر مسؤول الحسبة في القائم".