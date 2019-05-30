شكرا لقرائتكم القضية الفلسطينية محور محادثات العاهل الاردني مع كوشنر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:51

اجتمع العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الذي يزور الأردن ضمن جولة له في المنطقة.



وافاد بيان نشرته وكالة الانباء الاردنية (بترا) انه جرى، خلال اللقاء، بحث المستجدات الإقليمية، خصوصا الجهود المبذولة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأكد الملك عبد الله ضرورة تكثيف جميع الجهود لتحقيق السلام الشامل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحضر اللقاء وزير الخارجية أيمن الصفدي، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والسفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومساعد الرئيس الأميركي والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والوفد المرافق.