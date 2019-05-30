شكرا لقرائتكم الأردن يحض على دعم "أونروا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 17:00

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، الذي يزور الأردن.



وأكد الجانبان خلال اللقاء، استمرار العمل والتعاون مع الشركاء في المجتمع الدولي لتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين لتمكين الوكالة من المضي في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.

وتم الاتفاق على برنامج العمل الذي سيتم اعتماده بالتنسيق مع الشركاء للعمل على سد العجز المتوقع في موازنة الوكالة هذا العام والمقدر أن يصل إلى حوالي 200 مليون دولار.

وشدد الصفدي خلال اللقاء على ضرورة توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لضمان استمرار تقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين لاجئ ليس فقط لأهمية ما تقدمه من خدمات، ولكن لأن في ذلك تأكيدا بأن المجتمع الدولي ما يزال ملتزما بتلبية حق اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية وخصوصا القرار 194.

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وقال: إن عدم توفير الدعم اللازم لأونروا سيحرم 570 ألف طالب فلسطيني من حقهم في التعليم وملايين المرضى من العلاج والمحتاجين من المساعدات وسيفاقم التوتر في المنطقة ما يهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وثمن الصفدي وكرينبول موقف المجتمع الدولي الإيجابي بدعم الوكالة والذي تبدى العام الماضي تخفيضا في العجز من حوالي 446 مليون دولار إلى أقل من عشرين مليون دولار.

وبحث الصفدي وكرينبول سبل تنفيذ توصيات اجتماع ستوكهولم الذي انعقد بدعوة مشتركة من الأردن والسويد، وحضره ممثلو العديد من الدول، إضافة للاتحاد الأوروبي والذي أكد ضرورة سد الفجوة التمويلية في موازنة الوكالة، وأن قضية اللاجئين من قضايا الوضع النهائي تحسم في إطار حل سياسي شامل للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأعرب المفوض العام لأونروا عن تثمينه العالي للجهود التي تقودها المملكة لدعم الوكالة وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين.