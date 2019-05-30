شكرا لقرائتكم مسافرون عالقون في اليوم الثاني للإضراب في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 17:01

الخرطوم - أ ف ب - ينتظر مئات المسافرين خارج محطة الحافلات الرئيسة التي تنقل الركاب بين العاصمة الخرطوم ومناطق البلاد الاخرى جراء إضراب موظفي المحطة لليوم الثاني على التوالي، مساندة لمطلب المحتجين بتنحي ضباط الجيش عن حكم البلاد.



ولتكثيف الضغط على المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب الاطاحة بالرئيس عمر البشير، دعا "تحالف الحرية والتغيير" الذي يقود الاحتجاجات إلى إضراب عن العمل يومي 28 و29 الجاري.

وشارك أمس الثلثاء آلاف الموظفين والعمال في المكاتب الحكومية والبنوك وميناء البلاد الرئيسي على البحر الاحمر، ومن القطاع الخاص للتأكيد على أن حكماً مدنياً فقط يمكنه إخراج السودان من أزمته السياسية.

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ووفق صحافي في وكالة "فرانس برس"، فإن مطار الخرطوم يعمل بصورة طبيعية اليوم الأربعاء بينما يواصل موظفو محطة الحافلات الرئيسة الاضراب، كما علقت شركات الطيران السودانية "بدر" و"تاركو" و"نوفا" رحلاتها لليوم الثاني على التوالي. وشاهد صحافي من "فرانس برس" مسافرين خارج محطة الحافلات الرئيسة يبحثون عن مركبات خاصة تقلهم إلى وجهاتهم في مختلف مناطق البلاد.

وقال المسافر محمد المين: "لليوم الثاني أتوجه إلى محطة الحافلات برفقة أسرتي ولا استطيع السفر، الآن أحاول مع مسافرين آخرين استئجار سيارة تقلنا سوياً". ولم يصدر عدد من الصحف في الخرطوم اليوم الأربعاء بسبب إضراب المطابع.

وكتب مالك صحيفة "المجهر" الهندي عزالدين على حسابه على موقع "تويتر": "الصحيفة ليست في حالة اضراب لكننا لم نستطع طباعة العدد جراء إضراب المطابع". وقبل بدء الاضراب أعلن قادة الاحتجاجات ان العاملين في القطاع الصحي ووكلاء النيابة ومحامين وموظفي الكهرباء والمياه، إضافة إلى قطاعات المواصلات العامة والسكك الحديد والطيران المدني ستشارك في الاضراب.

وقبل تعليق المفاوضات الأسبوع الماضي اتفق الطرفان على قضايا رئيسية مثل فترة انتقالية مدتها 3 سنوات وبرلمان من 300 عضو يكون ثلثاه من تحالف "الحرية والتغيير". ويتعثر التفاوض بسب إصرار قادة الاحتجاجات على أن يتولى المدنيون رئاسة مجلس السيادة وغالبية عضويته، وهو الاقتراح الذي رفضه العسكريون.