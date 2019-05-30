شكرا لقرائتكم قوات النظام السوري تصعد في إدلب لكن الهجوم يبقى محدوداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - أ ف ب | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:44

تصعد قوات النظام السوري وحليفتها روسيا منذ أسابيع قصفهما لمناطق في محافظة إدلب ومحيطها بما يرافق ذلك من اشتباكات وتقدم محدود على الأرض، وبرغم ذلك يرجح محللون ألا يتحول التصعيد إلى هجوم واسع هدفه استعادة كافة معقل الفصائل الجهادية.



تسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة، كما تتواجد في المنطقة فصائل إسلامية ومقاتلة أخرى أقل نفوذاً.

وتخضع المنطقة المستهدفة لاتفاق روسي- تركي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومتراً تفصل بين قوات النظام والفصائل الجهادية والمقاتلة، لم يتم استكمال تنفيذه. وتتهم دمشق أنقرة بالتلكؤ في تطبيقه.

وشهدت المنطقة هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في أيلول (سبتمبر)، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ شباط (فبراير) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقاً. وزادت وتيرة القصف بشكل كبير منذ نهاية شهر نيسان (أبريل).

ومنذ ذلك الحين، أسفر القصف السوري والروسي عن مقتل نحو 280 مدنياً، بينهم عشرات الأطفال، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان. كما دفع التصعيد بنحو 270 ألف شخص إلى الفرار إلى مناطق أكثر أمناً غالبيتها بالقرب من الحدود التركية، وفق الأمم المتحدة. وطال القصف 23 منشأة طبية، وخرجت 19 منها عن الخدمة.

وبالتزامن مع القصف، تدور اشتباكات في ريف حماة الشمالي الذي تمكنت قوات النظام خلال الأسابيع الماضية من السيطرة على بلدتين رئيسيتين فيه محاذيتين لإدلب. يشكك محللون متابعون للشأن السوري في أن يتحول التصعيد الحالي إلى هجوم واسع لقوات النظام على منطقة إدلب المحاذية لتركيا، خصوصاً أن موسكو وأنقرة لا ترغبان حالياً في أي توتر في علاقتهما.

ويقول الباحث في مركز "سنتوري فاونديشن" الأميركي أرون لوند، "أشك بشدة أن يكون الهدف من الهجوم الحالي هو السيطرة على كامل منطقة إدلب"، فتركيا، التي تستضيف أكثر من ثلاثة مليون لاجئ سوري، لا تزال تقف ضد أي هجوم واسع. ويوضح أن "استعادة كامل المنطقة سيشكل ضغطاً كبيراً على تركيا التي ستحاول مقاومته بالتأكيد"، وذلك يعود بشكل أساس إلى خشيتها من أن يؤدي إلى موجة نزوح ضخمة جداً بالقرب من حدودها.

Advertisements

ويقلل الباحث في مركز عمران للدراسات، ومقر اسطنبول، نوار أوليفر من إمكانية توسع نطاق الهجوم الحالي، مشيراً إلى أنه بالرغم منه "لا تزال النقاط التركية موجودة كما ترسل أنقرة تعزيزات إليها".

وبالنتيجة، يقول إن "إتفاق خفض التصعيد لا يزال موجوداً، لم يمت لكنه يمر بمطبات". ويرى محللون أن تركيا وروسيا لا يريدون سقوط الاتفاق، بل ما يجري العمل عليه اليوم هو التوصل إلى تنازلات من الطرفين، وقد يتضمن ذلك، وفق أرون، سيطرة قوات النظام على مناطق معينة، او أن تتدخل تركيا ضد مجموعات جهادية معينة.

ويقول أرون "أتوقع أن يستمر القتال حتى تتوصل روسيا وتركيا إلى اتفاق جديد او نوعاً ما من وقف إطلاق النار... في النهاية أتوقع التوصل إلى معادلة جديدة". وبالنتيجة، يرجح المحللون أن تقتصر العملية على سيطرة قوات النظام على مناطق محدودة.

ويقول الباحث في مجموعة الأزمات الدولية سام هيلر "عوضاً عن هجوم كامل، يبدو أن دمشق وموسكو تسعيان للسيطرة على مناطق معينة عن اطراف منطقة إدلب"، بينها منطقة سهل الغاب.

وسهل الغاب، هي منطقة زراعية تقع معظمها في شمال حماة وتمتد إلى جنوب غرب إدلب، ومن شأن السيطرة عليها، وفق هيلر، أن تخلق "مساحة أكبر بين مناطق سيطرة الفصائل وتلك التي تسيطر عليها الحكومة وتتعرض لقذائف الفصائل".

وتكمن أهمية تلك المنطقة في قربها من محافظة اللاذقية والساحل، المعقل الأساس للطائفة العلوية التي يتحدر منها الرئيس السوري بشار الأسد، وحيث تقع قاعدة حميميم الجوية الروسية والتي تتعرض بين الحين والآخر لقصف من قبل الفصائل.

وقد تهدف قوات النظام أيضاً، وفق هيلر، إلى الضغط على تركيا لتنفيذ اتفاق أيلول (سبتمبر) في ما يتعلق بإعادة فتح وضمان أمن طريقين رئيسين، أبرزهما الأوتوستراد الدولي حلب - دمشق الذي يمر في جنوب وشرق إدلب.