شكرا لقرائتكم مساءلة قضائية لجونسون بعد اتهامه بالكذب أثناء استفتاء "بريكزيت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن، بروكسيل - أ ف ب - | منذ 19 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:42

أعلنت القاضية البريطانية مارغوت كوليمان اليوم الأربعاء، أن على وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، المرشّح الأوفر حظاً لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، المثول أمام محكمة للردّ على مزاعم حول تعمّده الكذب أثناء حملة الاستفتاء على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكزيت) عام 2016.



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وقالت ان جونسون سيمثل أمام محكمة في لندن، للردّ على مزاعم فثي شأن إساءة التصرّف خلال الحملة. والملف مرتبط بقوله إن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه (440 مليون دولار) اسبوعياً للاتحاد الاوروبي.

في بروكسيل، اعتبر رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن "بريكزيت" كان بمثابة "حماية من الأخبار المضللة والدعاية المناهضة لأوروبا"، في الانتخابات الأوروبية التي نُظمت قبل أيام.

وقال بعد قمة أوروبية استثنائية خُصصت لتعيين رؤساء جدد لمؤسسات الاتحاد: "عندما يرى الأوروبيون ماذا يعني بريكزيت في الممارسة، يستخرجون منه خلاصات. الغالبية الكبرى من الناخبين صوّتت لاتحاد أوروبي أكثر فاعلية وأقوى وموّحد أكثر، ورفضت الذين يريدون إضعافه. إنها إشارة قوية".

وأضاف: "في وقت بات الناس فيه أكثر تأييداً لأوروبا، تخلّت أحزاب كبرى مشككة بجدوى الاتحاد الأوروبي عن شعاراتها المناهضة لأوروبا، وتقدّمت بوصفها إصلاحية للاتحاد. لا أشكّ في أن بريكزيت هو إحدى الأسباب التي صوّت من أجلها ناخبو القارة لمصلحة غالبية مؤيّدة لأوروبا. بريكزيت هو حماية من الدعاية والأخبار المضلّلة المناهضتين لأوروبا".