شكرا لقرائتكم 23 قتيلاً بحادث سير في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 16:40

باماكو - أ ف ب - قُتل 23 شخصاً وأصيب 15 آخرون بجروح إثر اصطدام حافلة ركاب صغيرة بشاحنة على بعد حوالى 50 كلم شرق باماكو، بحسب ما أعلنت الحكومة المالية.



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وأعلنت الحكومة في بيان أن "حادثاً مرورياً خطيراً وقع بين حافلة نقل ركاب عمومية صغيرة وشاحنة لنقل الرمال على الطريق الوطني رقم 6 بين باماكو وسيغو". وأضاف البيان أن "الحصيلة الأولية تفيد بسقوط 23 قتيلاً و16 جريحاً إصاباتهم خطيرة".

وأوضحت الحكومة في بيانها: "وفقاً للشهادات الأولى التي تم جمعها في الموقع فإنّ إطار الحافلة انفجر فأصبحت الحافلة وجهاً لوجه مع الشاحنة التي كانت آتية من الجهة المقابلة. كان الاصطدام الأمامي عنيفاً جداً". وتمّ نقل الجرحى وجثث القتلى إلى إثنين من مستشفيات المنطقة.

ودعت الحكومة |شركات النقل إلى الامتثال الصارم بالقوانين المتعلقة بالضوابط التقنية والحذر على الطرق".

وقال أحد أفراد الصليب الأحمر ويدعى عمر سيلا: "كان الاصطدام عنيفاً لدرجة أنه لم يتبق من الحافلة الصغيرة شيء، حتى الأمتعة أصبحت على الأرض. كثير من الناس في المستشفى بين الحياة والموت".