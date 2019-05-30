شكرا لقرائتكم «التجارة العالمية» تقبل شكوى الإمارات ضد قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 22 ساعة في 29 مايو 2019 - اخر تحديث في 29 مايو 2019 / 18:01
قبلت منظمة التجارة العالمية اليوم (الأربعاء)، شكوى الإمارات ضد قطر، بعد حظر الدوحة بيع وشراء وسحب البضائع ذات المنشأ الإماراتي، وقررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في القضية.
وأعلنت المنظمة أنها «قررت تشكيل لجنة تحكيم للبت في القضية المرفوعة من الإمارات ضد الحظر المفروض من قطر على السلع الإماراتية».
وقالت الإمارات في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء الإماراتية إن «التدابير التي اتخذتها قطر، لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي يتعين عليها الامتثال لها».
وأكدت عزمها العمل مع التحكيم وفقا لقواعد المنظمة لإثبات أنها تعارض جميع أشكال الحظر المفروضة من قبل قطر على بيع وشراء وسحب السلع الإماراتية في ظل التزامات قطر بموجب عضويتها في منظمة التجارة العالمية.
وأشارت إلى أن قطر قامت قبل الاجتماع الأخير لهيئة تسوية المنازعات المنعقد في 27 أبريل الماضي، بإلغاء ذلك الحظر بشكل جزئي، «لكن وفقا لقناعة الإمارات، فإن التصرفات الصادرة سابقا عن قطر إضافة إلى التدابير الجارية، لا تتفق مع التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية».
وشددت الإمارات على أن الإجراءات القطرية تتعارض بشكل مباشر مع ما نصت عليه المادة 23 من التفاهم المتعلق بالقواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والتي تفيد بحظر الإجراءات الانتقامية أحادية الجانب.
وأوضحت أن الرفض القطري يكشف ازدواجية المعايير التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية ومحاولة جر تلك المنظمات لحماية مصالحها فقط، مشيرة إلى أنه كان الأولى أن تراجع سياساتها الضارة بجيرانها والعدول عن دعم التطرف وتمويله ورعايته وتطبيق ما التزمت به في اتفاق الرياض والاتفاقات التكميلية.
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