تحري رؤية هلال شهر شوال الاثنين القادم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - "الخليج":

أصدر سلطان سعيد البادي وزير العدل قراراً بتشكيل لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال لعام 1440 هجري الموافق 2019 ميلادي.

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وتضم اللجنة وزير العدل، المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبوظبي، والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبوظبي بدائرة القضاء، والمستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة، والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمستشار طالب محمد الشحي مستشار الشئون الإسلامية بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

وحدد القرار اجتماع اللجنة بعد صلاة المغرب من يوم الاثنين 29 رمضان 1440هجرية، الموافق الثالث من يونيو/حزيران 2019 بدائرة القضاء في أبوظبي.