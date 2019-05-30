الحارثي أم بوث أم كلتاهما؟

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في كل مرة تعلن جائزة إبداعية ما نتائجها، ينقسم الجمهور بين مؤيد ومعارض بشكل كبير، منهم من ينتقد سياسة توزيع الجوائز، ومنهم من ينتقد لجان التحكيم، أو الشروط، أو بنود الجائزة، وبعضهم ينتقد الأعمال الفائزة بشكل موضوعي بناءً على حجج يراها منطقية وعلمية.

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وقد أعلنت جائزة مان بوكر العالمية نتائجها بفوز الروائية العمانية جوخة الحارثي بالبوكر، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها كاتب عربي أو كاتبة عربية بهذه الجائزة التي تنافس عليها في هذا العام ستة أعمال صادرة بلغاتها الأصلية وتُرجمت إلى اللغة الإنجليزية، لتصدر في بريطانيا، عندما ترجمت الأكاديمية مارلين بوث رواية سيدات القمر من العربية إلى الإنجليزية.

جاء الخبر مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، فوقع على بعض المهتمين خفيفاً مفرحاً مؤملاً بقادم أجمل للعرب عامة والخليجيين خاصة في مجالات الإبداع، والاعتراف بهم باعتبارهم أصحاب مشاريع إبداعية وفكرية. فيما كان وقع الخبر صادماً على البعض الآخر، ممن في وجدانهم عقدة نقص وتجاهل كل مبدع محلي والإحساس بالدونية تجاه الآخر، وشرعوا في التشكيك بأهمية العمل وباستحقاقه هذا الفوز، بل وفي نوايا الجائزة التي اختارت عمل جوخة الحارثي لاعتبارات أخرى غير أهميته الإبداعية.

كل ردود الفعل السلبية تلك كانت متوقعة، ولكن ما جاء صادماً ووقحاً، هو ردة فعل إحدى دور النشر - التي من المفترض أن تكون عربية- حين قامت بقص الصورة التي تداولها الإعلام للحارثي بصحبة المترجمة وهما تتسلمان الجائزة، فاستبعدت الأولى منها وأبقت على صورة المترجمة فقط وذيلتها بمباركة لها باعتبارها المؤلفة، فيما لم تأت بذكر ولو من باب الأمانة العلمية لمؤلفة الرواية العربية.

فإلى متى سنظل نقدس كل ما ينتجه المبدع الغربي، فيما نتناسى إخواننا العرب الذين بدأوا يشقون طريقهم ويبدعون ويشهد بإبداعهم الجميع؟

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