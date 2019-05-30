مجلس دبي لمستقبل الإعلام يُناقش أهدافه الاستراتيجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استعرض مجلس دبي لمستقبل الإعلام خلال اجتماعه برئاسة منى غانم المرّي، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، واقع الإعلام المحلي وأهم التطورات التي شهدها خلال السنوات القليلة الماضية، في ضوء أحدث التوجهات العالمية للعمل الإعلامي، وذلك في إطار سعي المجلس إلى تطوير استراتيجية تكفل الارتقاء بقدرات قطاع الإعلام في إمارة دبي، ترسيخاً لدورها ومكانتها كعاصمة للإعلام في المنطقة.

ناقش الاجتماع، الذي عُقد في مقر مجموعة أومنيكوم الإعلامية العالمية بمدينة دبي للإعلام، عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأهداف الاستراتيجية للمجلس سعياً للتعرف إلى أبرز ملامح مستقبل الإعلام العالمي، وأهم العوامل المؤثرة في تشكيلها.

دور المنصات

وتناول الاجتماع التطور السريع والمستمر في دور المنصات الإعلامية وتنامي أهمية المحتوى، كما استعرض أبرز العناصر التي تتحكم اليوم في عالم البيانات والذكاء الاصطناعي، وكيفية توظيفهما في المجال الإعلامي. واستعرض الاجتماع، أهم المحركات المسيطرة على المشهد الإعلامي عالمياً.

وتطرّق أعضاء المجلس في نقاشهم إلى تطورات صناعة الدعاية والإعلان التي يُقدَّر حجمها عالمياً بنحو 617 مليار دولار، بينما تهيمن الدعاية الرقمية بصورة كبيرة على هذه الصناعة المتنامية، سواء عالمياً أو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتناول النقاش أيضاً تطور المنصات المختلفة التي تمثل القنوات التي يصل من خلالها المُتلقِّي إلى المحتوى الإعلامي.

استبدال القواعد

وأكدت منى المرّي خلال الاجتماع أهمية تتبع خطوات العالم في مضمار الإعلام والتعرف إلى أحدث الاتجاهات العالمية في هذا المجال، مشيرة إلى أن القواعد التي حكمت العمل الإعلامي قديماً تواجه ضغوطاً كبيرة في مواجهة التحولات العالمية التي تدفع في اتجاه استبدال تلك القواعد، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى الخيارات الرقمية والنقالة، بينما يشهد قطاع الإعلام تحولاً من التركيز على المحتوى المناسب للجماهير كافة، إلى تقديم محتوى موجّه إلى الأفراد والمجتمعات الصغيرة.

وقالت إن المجلس عليه أن يراقب ويرصد ويحلل تلك المعطيات للخروج بتصورات واضحة ومتكاملة عما يجب القيام به من خطوات، تكفل لقطاع الإعلام في دبي ألا يكون فقط مواكباً لهذا الحراك الإعلامي العالمي بشقيّه التقني والمهني؛ بل أيضاً أن يصبح شريكاً مؤثراً في صنع مستقبل الإعلام في المنطقة.

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المحتوى العربي

وشددت رئيسة مجلس دبي لمستقبل الإعلام، على ضرورة الاهتمام بالمحتوى العربي سواء من ناحية الكم أو الكيف، وإيجاد الحلول والمقترحات والبدائل التي من شأنها المساهمة في تعزيز هذا المحتوى ضمن مختلف المنصات، في الوقت الذي يبقى فيه المحتوى العربي دون المستويات المأمولة، ما يحتم سرعة العمل في هذا الاتجاه.

وقالت إن العمل خلال المرحلة المقبلة لابد أن يركز على سد الفجوة الناجمة عن شُحّ المحتوى العربي الجيد، وتعطّش المُتلقّي لهذا المحتوى، بما يستدعيه ذلك من تطوير كادر إعلامي وطني، والاهتمام بنواحي التدريب الإعلامي، ومواصلة استقطاب الكفاءات والمهارات والخبرات الإعلامية المتميزة.

وخلال الاجتماع، لفتت منى المرّي إلى الفرص الكبيرة التي لا يزال قطاع الدعاية والإعلان يطرحها في ظل نموّه العالمي المطرد، وقالت إن متوسط الإنفاق الإعلاني بالنسبة للفرد في هذا المجال لا يتعدى 6.17 دولار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما يصل إلى حوالي 680 دولاراً في الولايات المتحدة، و270 دولاراً في غرب أوروبا، ما يشير إلى وجود فرص كبيرة للنمو في هذا القطاع في نطاق المنطقة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى بعض الإحصاءات التي توضح ارتفاع حصة الدعاية الرقمية في مجال صناعة الدعاية والإعلان، سواء عالمياً أو إقليمياً، حيث وصلت نسبة الدعاية الرقمية حول العالم في العام 2018، إلى أكثر من 46% مقارنة بنحو 36% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما حلّت الدعاية التلفزيونية ثانية بنسبة 33% عالمياً، و24% في المنطقة، في حين تقلص نصيب الدعاية الإذاعية إلى 5% عالمياً، و7% إقليمياً.

استعار المنافسة

وتضمن الاجتماع استعراض مجموعة من الظواهر المهمة في مجال الإعلام العالمي، ومن أبرزها استعار المنافسة بين منصات تقديم المحتوى، مثل شركة «نتفليكس» التي بلغ حجم إنفاقها على تطوير المحتوى في العام 2018، نحو 13 مليار دولار، في الوقت الذي حققت فيه القيمة السوقية للشركات التقنية التي تتضمن خدماتها تقديم المحتوى، نمواً ضخماً مقارنة بالشركات الكبرى العاملة في مجال الإعلام بصورته التقليدية، حيث تُقدَّر القيمة السوقية لشركة «أبل» بحوالي تريليون دولار، و«أمازون» 920 مليار دولار، و«جوجل» 844 مليار دولار.

الأعضاء

ويضم مجلس دبي لمستقبل الإعلام في عضويته كلاً من: هالة بدري، المديرة العامة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، ومالك المالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وأحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وجمال الشريف، رئيس مجلس إدارة لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وخديجة المرزوقي، رئيس تحرير «دبي بوست»، وتانيا يوكي، المؤسّسِة والرئيسة التنفيذية لشركة «شيرابلي» العالمية، وإيلي خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أومنيكوم الإعلامية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبيدرو سيلوس، مدير البرنامج، الأستاذ المساعد للإعلام والابتكار، بكلية محمد بن راشد للإعلام، وسالم بليوحة، مدير إدارة الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعبدالله المنصوري، مدير إدارة الدعم المؤسسي بالمكتب الإعلامي، وهند الباكر مديرة التطوير والتميز بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعائشة بن كلي، براند دبي.