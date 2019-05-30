وافد عربي يسرب معلومات أمنية في الكويت... والسلطات تتحرك

ونشرت الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً".

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية.

وتابع البيان: "وقد أقر واعترف بارتكابه الفع ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضـــــده وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.