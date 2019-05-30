ونشرت الداخلية الكويتية عبر حسابها في "تويتر" بيانا جاء فيه: "تعقيبا على تسريب أمر عمليات بحجز أحد قطاعات الوزارة حجزاً كلياً".
وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من ضبط من قام بعملية التسريب وهو مقيم من جنسية عربية يعمل بوزارة الداخلية.
وتابع البيان: "وقد أقر واعترف بارتكابه الفع ، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضـــــده وإنهاء عقد عمله وترحيله من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وافد عربي يسرب معلومات أمنية في الكويت... والسلطات تتحرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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