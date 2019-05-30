مصر... السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 560 لعام 2018، بحسب ما نشرته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس النواب كان قد وافق على القرار بجلسته المنعقدة في 24 فبراير/شباط 2019.
جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتوجه، صباح اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كل من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامي، واللتين ستعقدان على التوالي في مكة المكرمة اليوم وغدا، 30 و31 مايو/ أيار الجاري.
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