دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia F القابل للطي في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التقارير التي نشرت في الصين مؤخراً على أن سوني بدأت في تطوير هاتفها القابل للطي Xperia F الذي يأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

تستعد شركة سوني للمنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي بإصدارها الخاص قريباً، حيث أكدت أحدث التسريبات التي خرجت من الصين مؤخراً، أن سوني قد بدأت بالفعل في تطوير هاتفها القابل للطي Xperia F على أن يتم إطلاق هذا الإصدار خلال العام المقبل.

ومن المتوقع وفقاً لما جاء في التسريبات أن تقدم سوني هذا الإصدار بشاشة OLED مرنة من سامسونج على أن يدعم الهاتف أبعاد 21:9، كما يدعم الهاتف الطي بشكل رأسي أي مثل ما جاء في هاتفي سامسونج وهواوي، كما يأتي بأبعاد مربعة عند طي الهاتف.

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كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف Xperia F سيأتي بميزة دعم شبكات الجيل الخامس، حيث من المتوقع أن يكون هذا الإصدار الأول في ميزة دعم شبكات الجيل الخامس، بينما تشير توقعات أخرى إلى إمكانية إطلاق هاتف 5G خلال فعاليات مؤتمر IFA القادم.

يذكر أن سوني كانت قد بدأت مؤخراً في إطلاق هاتفها المميز Xperia 1 في الأسواق الأوروبية، أيضاً مع إنسحاب سوني من السوق الأمريكي إلا أن الشركة لم تتراجع عن موعد إطلاق الهاتف في الولايات المتحدة في 12 من يوليو.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia F القابل للطي في 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.