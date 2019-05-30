دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تطبيق MAPS.ME يُظهر الآن أنواع الشوارع والالتفافات الخاصة بها

أضاف تطبيق MAPS.ME والذي يقدم خدمة خرائط الطرق دون الحاجة لاتصال انترنت، ميزة تتيح أنواع الشوارع أو الطرق في المكان، وهذه الميزة تتيح أيضًا الالتفاف حول بعض الشوارع من خلال تحديد مسارات معينة للرئيسية منها.

ويعرض MAPS.ME الآن الطرق العادية والخاصة بالمشاة، بالإضافة إلى الطرق السريعة، الشوارع الغير مسفلتة، والتقاطعات على طول الشوارع المحددة. وكل نوع من هذه الشوارع سيتم تحديده بأيقونة خاصة، مما يتيح للمستخدم سلك الطريق الذي يراه مناسبًا أو الابتعاد عن آخر.

ويمكن للمستخدمين أيضًا تحديد الشوارع التي تظهر في التطبيق، فمثلًا يمكن تفعيل خيار عدم إظهار الطرق السريعة والرئيسية للاستمتاع برحلة عبر الطرق الأخرى خاصة إذا كانوا يريدون يرغبون بالاستمتاع أكثر بمكان تواجدهم.

التدوينة تطبيق MAPS.ME يُظهر الآن أنواع الشوارع والالتفافات الخاصة بها ظهرت أولاً على عالم التقنية.