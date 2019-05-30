شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية غربى رام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى مستوطنون متطرفون، اليوم الخميس طقوسا تلمودية فوق أراض زراعية فى حى الطيرة غرب رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين قاموا بأداء صلوات تلمودية فى أرض واقعة بين حى الطيرة وقرية عين قينيا غربى رام الله، وأن مواجهات اندلعت فى المكان اطلق الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين.

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بدورها، أشارت مسئولة الإعلام فى بلدية رام الله، مرام طوطح، إلى أن المستوطنين اقتحموا المنطقة أكثر من مرة فى مثل هذا الوقت من العام خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الأرض تابعة لبلدية رام الله، معبرة عن إدانة البلدية للغطرسة الإسرائيلية ومحاولة الاستيلاء بالقوة على أراض المواطنين بحجج ومزاعم واهية.