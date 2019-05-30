إعلاميون بغزة يدعون لمقاطعة "مؤتمر البحرين" رفضا لـ"صفقة القرن"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

شارك العشرات من الإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة، الخميس، في وقفة، للتأكيد على رفضهم لخطة التسوية الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن".

ودعا الإعلاميون، خلال وقفة بعنوان "إعلاميون في مواجهة صفقة القرن"، نظّمتها مؤسسة رواسي فلسطين بالتعاون مع عدد من التجمعات الإعلامية، بمدينة غزة، الدول العربية لمقاطعة مؤتمر البحرين المزمع عقده الشهر القادم، لمناقشة خطة الصفقة.

في 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 يونيو/حزيران المقبل.

ويرفض الفلسطينيون تلك الورشة الاقتصادية، ويرون أن الهدف منها تسويق "صفقة القرن" وجذب استثمارات إلى المنطقة لتمرير سلام فلسطيني إسرائيلي، وذلك في أول فعالية أمريكية ضمن الصفقة.

وقال فايز الحسني، المدير العام لمؤسسة رواسي فلسطين، في كلمة له خلال الوقفة:" نؤكد أن الشعب الفلسطيني المناضل سيحبط صفقة القرن، ويرفض كل المؤامرات التي تحاك لسلب حقوقه الوطنية".

وتابع:" نحن أصحاب الأرض، ولن تغيّر قرارات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب التاريخ، سنبطل هذه القرارات بالمقاومة المشروعة ضد المحتل".

وبيّن الحسني أن "الإعلام يوصل رسالة قوية لكل العالم حول ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيلية".

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بدوره، قال صالح المصري، في بيان تلاه نيابة عن التجمعات الإعلامية المشاركة:" في وقت تتعرض فيه القضية لهجمة أمريكية تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، واستمرار التطبيع مع إسرائيل، بات من الضروري للإعلام أن يوجه صرخة رافضة لكل تلك المؤامرات".

وأكد المصري على رفض التجمعات الإعلامية "لصفقة القرن، وكافة أشكال التطبيع مع إسرائيل خاصة الإعلامي؛ الذي يساهم في تمرير الرواية الاسرائيلية ويشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم".

ودعا الدول العربية إلى مقاطعة "المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في البحرين الشهر القادم".

كما طالب بضرورة توحيد "الخطاب الإعلامي والتركيز على مدينة القدس وما تتعرض له من انتهاكات، إلى جانب تسليط الضوء على قضية فلسطين كقضية مركزية للأمة".

وأدان المصري الهجمة التي تشنها إدارة موقع "فيس بوك"، ضد المحتوى الفلسطيني، المطالب بحقوق الشعب، داعيا إلى تشكيل جبهة إعلامية داخلية للتصدي لتلك الإجراءات ضد المحتوى الفلسطيني.

وخلال الأسبوع الجاري، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، على إغلاق وحذف صفحات العشرات من الصحفيين والنشطاء والمؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

وأفاد صحفيون وناشطون وإطارات صحفية ومؤسسات إعلامية فلسطينية في بيانات وتصريحات منفصلة اطلعت عليها الخليج 365، أن إدارة "فيسبوك" أغلقت وحذفت صفحات العشرات منهم "دون سابق إنذار في إطار محاربة الموقع للمحتوى الفلسطيني المناهض للجرائم الإسرائيلية".

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