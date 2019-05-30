القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365
نشرت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية، الخميس، مناقصات لبناء 805 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضي القدس المحتلة.
وقال الموقع الالكتروني للمحطة السابعة التابعة للمستوطنين الاسرائيليين إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقلم في مستوطنتي "راموت" و"بسجات زئيف" المقامتين على أراضي القدس المحتلة.
وتزامن الاعلان عن هذا القرار مع بدء اجتماع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير الذي وصل تل أبيب مساء الأربعاء في نهاية جولة شملت المغرب والاردن.
ويبحث كوشنير مع نتنياهو الخطة الأمريكية اليت تسمى "صفقة القرن" والتي يكشف كوشنير عن شقها الاقتصادي في مؤتمر تستضيفه البحرين في العاصمة المنامة نهاية يونيو/حزيران المقبل والذي اعلن الفلسطينيون مقاطعته داعين الدول العربية لعدم المشاركة فيه.
وكانت منظمات فلسطينية واسرائيلية رصدت ارتفاعا في النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض.
وخلافا للإدارات الامريكية السابقة فإن الإدارة الحالية ترفض انتقاد الاستيطان الاسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر مناقصات لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.