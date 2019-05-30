مناقصات لبناء 805 وحدات استيطانية في القدس

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

نشرت وزارة البناء والاسكان الاسرائيلية، الخميس، مناقصات لبناء 805 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنات مقامة على أراضي القدس المحتلة.

وقال الموقع الالكتروني للمحطة السابعة التابعة للمستوطنين الاسرائيليين إن الوحدات الاستيطانية الجديدة ستقلم في مستوطنتي "راموت" و"بسجات زئيف" المقامتين على أراضي القدس المحتلة.

وتزامن الاعلان عن هذا القرار مع بدء اجتماع بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبير مساعدي الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير الذي وصل تل أبيب مساء الأربعاء في نهاية جولة شملت المغرب والاردن.

Advertisements

ويبحث كوشنير مع نتنياهو الخطة الأمريكية اليت تسمى "صفقة القرن" والتي يكشف كوشنير عن شقها الاقتصادي في مؤتمر تستضيفه البحرين في العاصمة المنامة نهاية يونيو/حزيران المقبل والذي اعلن الفلسطينيون مقاطعته داعين الدول العربية لعدم المشاركة فيه.

وكانت منظمات فلسطينية واسرائيلية رصدت ارتفاعا في النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى البيت الأبيض.

وخلافا للإدارات الامريكية السابقة فإن الإدارة الحالية ترفض انتقاد الاستيطان الاسرائيلي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.