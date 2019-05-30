الجيش الإسرائيلي يهدم منشآت سكنية وزراعية في الأغوار الشمالية

رام الله / لبابة ذوقان / الخليج 365
هدم الجيش الإسرائيلي، منشآت سكنية وزراعية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، صباح الخميس، بحجة عدم وجود ترخيص للبناء.
وأفاد شهود عيان لوكالة الخليج 365، أن جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي داهمت منطقة الرأس الأحمر بالأغوار، برفقة قوة عسكرية، وهدمت خيمتين سكنيتين، ومخزن أعلاف، وحظيرة مواشي، تعود لأحد سكان المنطقة.
وذكر شهود العيان، أن تلك المنشآت تعرضت للهدم عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتمارس إسرائيل ضغوطات كبيرة على الفلسطينيين في منطقة الأغوار الشمالية، حيث تمنعهم من البناء على أراضيهم، وتحرمهم من المياه اللازمة للشرب والزراعة وتربية المواشي، لإجبارهم على الرحيل ومصادرة أراضيهم، بحسب سكان المنطقة ومسئولين فلسطينيين.
ويسكن في منطقة الأغوار، نحو 10 آلاف فلسطيني منهم 5 آلاف في الأغوار الشمالية، في بيوت من الصفيح، وخيام، وتمنعهم إسرائيل من تشييد المنازل، ويعتمدون في حياتهم على تربية المواشي والزراعة.
وتنظر إسرائيل إلى المنطقة بوصفها محمية أمنية واقتصادية، وتقول إنها تريد أن تحتفظ بالوجود الأمني فيها ضمن أي حل مع الفلسطينيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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