السودان.. البرهان إلى السعودية للمشاركة في قمتي مكة

الخرطوم / الاناضول

توجه رئيس المجلس العسكري الحاكم بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الخميس، إلى السعودية، حيث يرأس وفد بلاده في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكرى اطلعت عليه الخليج 365.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين والتي تستضيفهما مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

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ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين، وفق مراسل الخليج 365.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية.

وتبحث القمة العربية الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.