الرئيس الفلسطيني يجدد رفضه المشاركة في ورشة المنامة الاقتصادية

رام الله / أيسر العيس / الخليج 365

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، رفض المشاركة في الورشة الاقتصادية، المزمع تنظيمها في العاصمة البحرينية المنامة، نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء عباس بالعاصمة الأردنية عمان، مبعوث ملك البحرين، عبد الله بن حمد آل خليفة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال عباس خلال اللقاء "لن نشارك في الورشة الأمريكية المقترحة في البحرين".

بدوره، أكد آل خليفة موقف بلاده التمسك بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.

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وشدد أنه "لا بديل عن الحل السياسي لأهم قضية عادلة في العالم".

وأوضح أن "البحرين ليست المنظمة للورشة الاقتصادية، وهي ليست إلا دولة مضيفة لها".

وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يوما 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة، تسويق خطة التسوية المرتقبة، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن"، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.