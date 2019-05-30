أسعار_النفط ترتفع بسبب انخفاض مخزون #الخام_الأمريكي

الخليج - رويترز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد تقرير أظهر انخفاضًا أكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأمريكية؛ لكن المخاوف من أن حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد تثير تباطؤًا اقتصاديًّا، كبحت المكاسب.

وبحلول الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.85 دولارًا للبرميل، مرتفعة 40 سنتًا أو 0.6% مقارنة مع الإغلاق السابق. ونزل برنت قرابة 1% في الجلسة السابقة.

وبحسب “رويترز”، صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا أو 0.8% إلى 59.29 دولارًا للبرميل.

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وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء، أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت 5.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 24 مايو إلى 474.5 مليون برميل.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

من ناحية أخرى، تظل أسعار الخام مدعومة بتخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون كبار، وكذلك تراجع إمدادات إيران.

وأفادت بيانات ناقلات، ومصدران بقطاع النفط، بأن صادرات الخام الإيرانية انخفضت في مايو إلى أقل من نصف مستويات أبريل عند نحو 400 ألف برميل يوميًّا، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على مصدر الدخل الرئيسي لطهران.