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الإمارات وأمريكا يعلنان سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

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أمريكا

أمريكا

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام، والتي ستعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل. جاء في بيان مشترك لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة

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وأضافت أن الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، قد بحث الأربعاء، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أوضاع المنطقة وجهود مواجهة الإرهاب.

وأعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، في وقت سابق، أن والإمارات وأميركا متفقة بشأن خطر امتلاك إيران أسلحة نووية.

 

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