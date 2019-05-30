دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع سوني تستعد لإطلاق لعبة Death Stranding في 8 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.

قامت شركة سوني مؤخراً ببث فيديو تشويقي للعبة Death Stranding المرتقبة على خدمة Twitch، حيث قدمت من خلاله اللمحات المميزة لأحداث اللعبة، كما كشف عن موعد إطلاق اللعبة لمستخدمي PS4 في 8 من نوفمبر.

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نشرت شركة سوني مقطع فيديو تشويقي للعبة Death Stranding تكشف من خلاله عن بعض تفاصيل اللعبة في مقطع يستمر حتى 8 دقائق، كما تم تحديد موعد لإطلاق اللعبة في 8 من نوفمبر.

ولقد كشف مقطع الفيديو التشويقي عن شخصيات اللعبة الرئيسية نورمان ريدوس وشخصية سام، كما إستعرضت لمحات من الأجواء القتالية المميزة في اللعبة، إلى جانب أنواع مختلفة من المركبات المخصصة للتجول والتنقل في اللعبة، كما كشف الفيديو التشويقي عن المهارات والقدرات المميزة للشخصيات الرئيسية مثل القدرة على بناء الجسور على سبيل المثال.

بالتأكد مازالت بعض أحداث اللعبة غير واضحة بشكل كامل، إلا أن التوقعات تشير إلى أن سوني ستقدم تفاصيل أكثر حول اللعبة عند الإطلاق الرسمي للعبة في 8 من نوفمبر على منصة PS4.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن سوني ستقدم مزيد من التفاصيل حول لعبة Death Stranding خلال فعاليات مؤتمر E3 المقبل، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول اللعبة في مؤتمر الألعاب.

المصدر

هذا الموضوع سوني تستعد لإطلاق لعبة Death Stranding في 8 من نوفمبر ظهر على التقنية بلا حدود.