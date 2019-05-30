دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هذه القناة الهندية تُحقق رقمًا قياسيًا في عدد مشتركينها بمنصة يوتيوب

احتفت قناة T-series الهندية، يوم أمس الأربعاء، بتحقيقها رقمًا قياسيًا عالميًا في عدد مشتركينها على منصة يوتيوب؛ حيث وصل إلى 100 مليون شخص كأكبر قناة على يوتيوب.

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وحسبما أفادت تقارير صحفية تناولت الخبر فأن قناة T-series تنشر مقاطع الموسيقى لمشتركيها؛ حيث وجدت منافسة مع قناة أخرى يملكها المدون PewDiePie التي كانت تحظى بأكبر عدد للمشتركين قبل أن يصبح الفارق نحو 3.8 مليون مشترك.

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وغردت الحسابات الرسمية للقناة بـ :"أكبر قناة على يوتيوب.. تمكنت "T-Series" من الوصول إلى رقم جديد في تاريخ الموقع وكانت أول قناة تجاوز عدد مشتركيها 100 مليون مشترك". المزيد:

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