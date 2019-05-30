شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يتوجه إلى السعودية لحضور قمم مكة الثلاث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمى المرافق له اليوم الخميس، إلى المملكة العربية السعودية؛ لرئاسة وفد الكويت فى القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي، والمقرر عقدها فى مدينة مكة المكرمة.

ويضم وفد الكويت الرسمى عددا من المسئولين أبرزهم، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد على الشعلة، وكيل الديوان الأميرى مدير مكتب أمير الكويت أحمد فهد الفهد.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا إلى عقد القمم الثلاث بمكة المكرمة؛ لبحث تطورات الأوضاع المتوترة فى المنطقة.