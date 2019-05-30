رغم عدم دعوتها.. إيران تتطفل على قمة مكة

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الرئيس الإيراني حسن روحاني
فاجأت إيران، المملكة العربية السعودية وسلطاتها بإعلان نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة، غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة. وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأربعاء، عن أن "إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع"، وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد إعلان وكالة "إيسنا" الإيرانية أن السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في القمة، مضيفة أنها تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط.
ونقلت "إيسنا" عن مصادر خاصة أن إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة العربية السعودية لحضور هذه القمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، قد حذر يوم الأحد الماضي، أعضاء منظمة
ونقلت "إيسنا" عن مصادر خاصة أن إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة العربية السعودية لحضور هذه القمة، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، قد حذر يوم الأحد الماضي، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من اتخاذ قرارات وإجراءات ضد بلاده خلال قمة مكة. وقال في حديث لصحيفة "إيران" الحكومية، إن منظمة التعاون الإسلامي يجب ألا تكون رهينة بيد السعودية، مضيفا: "من المحتمل أن تحاول السعودية وبعض الحكومات المتشابهة في التفكير مع الرياض، الاستفادة من قمة مكة لاتخاذ إجراء ضد بعض الأعضاء، بمن فيهم إيران".
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