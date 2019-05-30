تايلور سويفت تصدر ألبوما برسائل سياسية

قالت المغنية تايلور سويفت إن ألبومها الجديد سيضم أغان يغلب عليها الطابع السياسي برسائل توعوية تهدف لتوجيهها للجمهور، لتشجيعهم على التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020.
وأكدت سويفت أنها لا تخطط للتوقف عن تشجيع الشباب على التصويت وحثهم على التحدث عما يجري في بلادهم وتابعت "أعتقد أن هذا أحد أهم الأشياء التي يمكنني القيام بها"، وذلك خلال حديثها مع مجلة "RTL" الألمانية.
وتحدثت سويفت منذ فترة للمرة الأولى عن آرائها السياسية، وعبرت عن دعمها لاثنين من الحزب الديمقراطي من ولاية تينيسي مسقط رأسها، وهما جيم كوبر النائب في مجلس النواب الأمريكي، وفيل بريديسين حاكم تينيسي الأسبق، فيما عبرت عن اعتراضها على سياسات عضو الحزب الجمهوري مارشا بلاكبيرن التي اعتبرتها مناهضة للمرأة.
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