- 1/2
- 2/2
وقالت الهيئة في تقرير لها، إن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
© AP Photo / Amr Nabil
وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين.
وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج ستكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... الأرصاد تحذر من هطول الأمطار الرعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.