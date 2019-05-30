ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين.
يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بعثا برقية تهنئة لإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في بداية مايو/ أيار الجاري، بمناسبة اعتلائه العرش.
وأشاد الملك بتميز العلاقات "التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".
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