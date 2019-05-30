ولي العهد السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه جرى خلال الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين.

​يشار إلى أن الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، بعثا برقية تهنئة لإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، في بداية مايو/ أيار الجاري، بمناسبة اعتلائه العرش.

وأشاد الملك بتميز العلاقات "التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".