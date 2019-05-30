الإمارات وأميركا تعلنان بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي

وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي بين الإمارات والولايات المتحدة على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، و"ستعطي في هذا الوقت الحرج مزيدا من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل." وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وجاء في البيان المشترك أن "الإمارات والولايات المتحدة تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة"
وستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي "على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج."
وجاء البيان المشترك للدولتين خلال لقاء مستشاري الأمن الوطني لكلا البلدين.
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