شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعم بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأكثر من 100 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الأول للمبعوث الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ديمترى بوليانسكى إن موسكو قدمت أكثر من 101 مليون دولار لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؛ أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن بوليانسكى قوله "إن روسيا ساهمت أمس بأكثر من 101 مليون دولار فى عمليات حفظ السلام، ومنذ عام 2018 ساهمنا بما يقرب من 190 مليون دولار"، مضيفا أن روسيا تقدم أيضا الدعم اللوجستى لبعثات حفظ السلام.

وأشار بوليانسكى إلى أن بلاده تشارك بنشاط فى تنظيم مهام الشرطة، وتدريب قوات حفظ السلام، موضحا أن لدى روسيا مراكز خاصة لتدريب قوات حفظ السلام.