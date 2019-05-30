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البرهان يغادر إلى السعودية للمشاركة فى القمتين العربية العربية والإسلامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

غادر البلاد صباح اليوم الخميس متوجها إلي المملكة العربية السعودية ومترأسا وفد السودان المشارك فى القمتين العربية والإسلامية،  الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكرى الانتقالى.

 

و تأتي الزيارة تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين والتي تستضيفهما المملكة بمكة المكرمة يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من مايو الجارى.

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ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الإنتقالي عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية علي هامش القمتين.

 

وكان في وداعه بمطار الخرطوم نائب رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو إلي جانب الفريق أول طيار ركن صلاح الدين عبدالخالق سعيد عضو المجلس.

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