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الجيش اليمنى يسيطر على مواقع جديدة فى محافظة صعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر الجيش اليمنى على منطقة "وادى الدثة" التى تمتد بين مديريات المنبه، وغمر، ورازح بمحافظة صعدة، الواقعة شمال البلاد.

وذكرت قناة "العربية الحدث" اليوم الخميس أن تقدم الجيش اليمنى أسفر عن تطويق مركز محافظة صعدة بشكل كامل، مشيرة إلى وصول القوات اليمينة إلى وادى "عار" بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة.

وتشهد 8 مديريات فى محافظة صعدة - المعقل الرئيسى للجماعات الحوثية - معارك ضارية، إذ يواصل الجيش اليمنى بإسناد جوى وبرى من التحالف العربى لدعم الشرعية عزل جبهات المحافظة عن بعضها.

 

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