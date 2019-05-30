شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اليمنى يصل جدة لحضور القمتين العربية والإسلامية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية، إن الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية وصل إلى جدة اليوم الخميس، وذلك لحضور القمة العربية الاستثنائية، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامى اللتين ستعقدان بمكة المكرمة.
وكان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولىالأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى للشئون السياسية عبدالله عبدالرحمن عالم وأمين محافظة جدة صالح التركى وسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر والوزير المفوض بوزارة الخارجية رئيس بعثة الشرف إبراهيم بن سعد بن بيشان ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عيد العتيبى، وسفير اليمن لدى المملكة الدكتور شائع محسن الزندانى ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.
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