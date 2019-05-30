انتشال جثة طفل من سيول #وادي_جازان

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة العارضة صباح اليوم من انتشال جثة الطفل البالغ من العمر ثمانية أعوام، والذي جرفته سيول وادي جازان قبل ستة أيام. وفي تفاصيل الحادثة كان سائق مركبة يرافقه الطفل حاول المجازفة بقطع سيل وادي جازان، إلا أن قوته حالت دون ذلك ما تسبب في جرفها؛ حيث نجا هو فيما غرق مرافقه طفل في الثامنة من العمر قبل أن يتم انتشاله اليوم.

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