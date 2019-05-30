تحذيرات من خطورة #الألعاب_النارية في #العيد

صحيفة الخليج الالكترونية حذَّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف من خطورة الألعاب النارية. وشدد المتحدث الرسمي للإدارة العامة بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، على أهمية قيام الآباء والأمهات بدورهم تجاه سلامة أبنائهم، والدور المناط بهم بعدم شراء الألعاب النارية، التي كانت قد تسببت في الأعوام السابقة في العديد من الإصابات والضحايا.. سائلاً المولى – عز وجل – أن يعيش الجميع فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار، وأن يعيش أبناؤنا فرحة العيد بعيدًا عن الأخطار التي تهدد سلامتهم.

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