شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات أمريكية روسية لحل الأزمة السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل الأمريكى الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفرى، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وروسيا تجريان محادثات حول "مسار محتمل للمضى قدما" نحو حل الأزمة السورية ما قد ينهى عزلة سوريا الدولية فى حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار فى محافظة إدلب.

وقال جيفرى عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولى، حسبما ذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، إن موسكو وواشنطن تحاولان التوصل إلى "مقاربة تدريجية، خطوة بخطوة لإنهاء النزاع السورى المستمر منذ ثمانية أعوام، لكن هذا يتطلب اتخاذ "قرارات صعبة".

وكان وزير الخارجيّة الأمريكى مايك بومبيو قد ناقش فى مباحثاته الأخيرة بالعاصمة موسكو مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال الشهر الجارى الخطة التى "تسمح لحكومة سورية الالتزام بقرار الأمم المتحدة الرقم 2254، وأن تعود مجددا إلى المجتمع الدولي"، حيث يدعو القرار إلى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.